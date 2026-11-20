Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde 79 öğrenci, meslek hayatlarına ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlüklerini giydi. Törende ayrıca meslekte 25. yılını dolduran akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, diş hekimliği mesleğinin insan hayatına doğrudan dokunan yönüne dikkat çekerek, "Gerek tıp hekimleri gerek sizler, insan hayatına dokunabilen ender mesleklerin üyelerisiniz. Bu çok önemli ve kıymetli. Benim hep söylediğim şudur: Herkesin hayatında bir ideali vardır. Ben mühendis olmalıymışım, hâlâ da onu söylüyorum. Ama tek hayıflandığım nokta, insan hayatına doğrudan dokunabilecek bir mesleği yapmıyor olmanın verdiği kırgınlık. Çünkü birebir insanla muhatap olmuyorum. Bu beyaz önlüklerle inşallah çok güzel bir eğitim hayatınız, sonrasında güzel bir iş hayatınız, belki de akademik hayatınız olur. Ama şunu unutmayın: Giyeceğiniz bu önlüklerin, kazanacağınız mesleklerin ana objesi insan hayatı olsun" ifadelerini kullandı.

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Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz, diş hekimliği eğitiminin özveri ve emek gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, "Ben bu fakülteye 1995 yılında öğrenci olarak başladım. O zaman mumlarla veya sabunlarla diş yapmaya çalışıyordum. Şimdi sene 2026, birinci sınıf öğrencilerimiz burada. Demek ki 31 sene geçmiş. Diş hekimliği öğrenciliğinin diğer tüm branşlardan çok daha zor olduğuna inanıyorum. Hem insanla uğraşıyoruz hem de insan ağzı gibi en hassas organlardan birinde, küçük alanlarda büyük işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden diş hekimliği mesleği ve öğrenciliği benim için çok ayrı bir yerde" diye konuştu.

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Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Övgü Tunçdemir Eyüboğlu ise konuşmasında öğrencilere mesleki gelecekleriyle ilgili mesajlar vererek, "Ailelerin gösterdiği özveri ve destekle, öğrenci kardeşlerimizin gösterdiği gayretlerle buralara gelinmektedir. Sağlık bir bütündür; ağız ve diş sağlığı bundan ayrı düşünülemez ve gereken önem her zaman verilmelidir. Biz Samsun Diş Hekimleri Odası olarak öğrencilerimizin yanında yer almaya ve destek olmaya çalışacağız" dedi.

79 öğrenci beyaz önlüklerini giydi

Konuşmaların ardından 79 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi. Tören kapsamında meslekte 25. yılını dolduran akademisyenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.