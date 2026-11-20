Samsun’da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Acer, eline aldığı tığlarla hem birbirinden farklı ürünler üretiyor hem de üniversite harçlığını çıkarıyor. Anneannesinden etkilenerek 7 yaşında örgü örmeye başlayan ve 13 yıldır bu uğraşını sürdüren Acer, hazırladığı el emeği ürünleri internet üzerinden satışa sunarken, Samsun’da örgüye ilgi duyanları da bir araya getiriyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) Seracılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Acer, küçük yaşlarda anneannesinden etkilenerek başladığı örgü hobisini gelir kaynağına dönüştürdü. Yaklaşık 13 yıldır örgü ören Acer, hazırladığı çanta, anahtarlık, şal ve bereleri internet üzerinden satarak üniversite harçlığını çıkarıyor.

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Örgü örmeye çocuk yaşlarda anneannesinin yanında kaldığı dönemde özendiğini anlatan Yusuf Acer, merakla başladığı bu uğraşı yıllar içinde geliştirdiğini söyledi. İlk olarak deneme amacıyla tığları eline aldığını belirten Acer, "Çok küçük yaşlarda anneannemin yanında kalırken ona çok özendim. Bir gün ben de deneyeyim dedim ve o gün başladı. O günden bugüne örgü örüyorum. 13 yıldır aktif olarak örgü örüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

"Ördüğü ürünleri satarak üniversite harçlığını çıkarıyor"

Çeşitli ürünler hazırladığını ve ördüğü ürünleri satışa sunduğunu ifade eden Acer, "Çantalar, anahtarlıklar, şallar, bereler ve şapkalar yapıyorum. Genelde her şeyi örebiliyorum ve ördüğüm her şeyi satıyorum" diye konuştu.

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Önyargılar yerini güzel yorumlara bıraktı

İlk zamanlarda çevresinden farklı tepkiler aldığını ancak zamanla kendisini takip eden güzel bir kitle oluştuğunu dile getiren Acer, "İlk başladığımda insanların ilgisi çok garipti. Çok fazla önyargılı insanla da karşılaştım ama şimdi çok güzel bir kitleye sahibim. Çok tatlı insanlar takip ediyor beni. Çok güzel, çok tatlı yorumlar alıyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Samsun'da örgü topluluğu kurdular

Örgüye ilgi duyan insanları bir araya getirmek amacıyla Samsun’da bir topluluk da oluşturduklarını belirten Acer, örgü bilen veya öğrenmek isteyen kişilerin kahve ve sohbet eşliğinde bir araya geldiğini söyledi.