Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik yangın, afet ve acil durum eğitimi gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik yangın, afet ve acil durum eğitimi düzenlendi. Eğitimde, yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Yangın ve afetlere karşı bilgilendirme

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından verilen eğitim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlendi. "Yangın Söndürme ve Önleme, Afet ve Acil Durum" konulu eğitimde, yangınların çıkış nedenleri, önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler ile olası tehlikelere karşı alınacak önlemler ele alındı.