Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar tek tek durdurularak, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri tarafından Kızılot Mahallesi’nde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, trafik kurallarına uyulmasının teşvik edilmesi amacıyla yapılan denetimlerde araçlar kontrol noktasında durdurularak incelendi.

Kuralları ihlal edenlere ceza

Uygulama kapsamında sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde detaylı aramalar yapıldı. Ekipler, denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymanın önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere de idari para cezası uygulandı.