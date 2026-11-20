Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin son müsabakasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek 8 maç sonra galibiyet alan ve moral kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
Samsun ekibi, ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 7 puanla 17. sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı süren Celil Yüksel, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
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