Ligin son müsabakasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek 8 maç sonra galibiyet alan ve moral kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

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