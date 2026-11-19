Samsun’un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sertan Ö. yönetimindeki 55 ALG 874 plakalı otomobil ile Mustafa K. idaresindeki 56 AVJ 634 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki 55 GN 895 plakalı otomobil ile 55 AKV 172 plakalı hafif ticari araç da zarar gördü. Kazada sürücülerden Sertan Ö. ile Derya M. ve Derya K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

REKLAM

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.