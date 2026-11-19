Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise afetlere karşı hazırlıklı olmanın, bilinçli hareket etmenin ve doğru müdahalenin önemini vurguladı.

Türk Kızılay Samsun Şubesi'nde görevli afet eğitmenleri Burak Arslan ve Kemal Yıldız, afetlere hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin sunum yaptı.

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