Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle "Yaşamın Enerjisi" Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ikincisi düzenlendi.

Türkiye'de elektrik enerjisi ile yaşam arasındaki bağı konu alan yarışmaya, 464 katılımcı 1641 fotoğrafla katıldı.

Eserler, Samsun'daki YEDAŞ binasında jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren eserlerin yarın açıklanacağı belirtildi.

Yarışmada birinciye 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek.

Jüri üyesi foto muhabiri Coşkun Aral, YEDAŞ tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması'na yoğun katılım olduğunu belirtti.

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Aral, "Yarışma bizim için muhteşemdi. Jüri olarak uzun bir uğraş sonucu 400'ü aşkın katılımcının 1000'in üzerindeki fotoğrafını değerlendirdik. Değerlendirme sırasında zorlandık. Enerji, insan yaşamında ve doğada çok önemli. Bunun belirli oranlarda en iyi şekilde değerlendirilmesi için fotoğraf iyi bir ifade biçimi. Katılımcıların hepsini kutluyorum." dedi.

Aral, yarışmaya verdiği destek dolayısıyla YEDAŞ'a teşekkür etti.

Jüri üyesi fotoğrafçı-yazar Merih Akoğul da yarışmaya gönderilen eserlerin niteliğine dikkati çekerek, "Yarışma, birbirinden ilginç fotoğraflarla biz jüri üyelerini çok mutlu etti. Gelen fotoğrafların nitelik ve kalite bakımından seviyesi çok yüksekti. Biz de değerlendirme sürecinde keyifli bir zorluk yaşadık ancak sonunda en uygun fotoğrafları seçtik." diye konuştu.

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Enerjinin yaşamın farklı alanlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akoğul, "İnsan enerjisi, yaşamın enerjisi, elektrik enerjisi, bunların tümü fotoğrafın enerjisiyle birleştiği zaman muhteşem bir noktaya doğru gidiyor. Jüri üyeleri olarak sonuçları oluştururken, konuşup tartışarak ortak fotoğraflar üzerinde birleşmeye çalışırken gerçekten büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Akoğul, yarışmanın Türkiye'deki fotoğrafçılığın geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonun geleneksel hale gelmesini temenni etti.

YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç de yarışmanın ikincisini düzenlediklerini, amatör fotoğrafçılara ve fotoğraf sanatına destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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Genç, "Jürimiz çok değerli isimlerden oluşuyor. Onlarla çok keyifli bir jüri toplantısı gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum, kazananları da tebrik ediyorum. Yarışmayı gelecek yıllarda da sürdürmek istiyoruz. Sanatın ve sanatçının yanındayız." dedi.