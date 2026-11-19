Ardından düzenlenen tatbikatta, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık ve koordinasyon süreçleri uygulamalı olarak ele alındı.

Tatbikat öncesinde ilçede meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda yürütülecek çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale süreçlerine ilişkin eğitim verildi.

Terme Kaymakamlığı ile Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Can Atak, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, kamu personeli katıldı.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Terme ilçesinde afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin artırılması amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

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