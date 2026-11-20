Bu yıl ikincisi düzenlenen "Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması", jüri değerlendirmesinin ardından sonuçlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce katılımcının bin 600'ün üzerinde fotoğrafla başvurduğu yarışmada, elektrik enerjisi ile yaşam arasındaki ilişkiyi fotoğraf sanatıyla anlatan eserler değerlendirildi. Alanında uzman fotoğraf sanatçılarının yer aldığı jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3 derece, 3 mansiyon ve 31 sergileme ödülü verildi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. Türkiye genelinden yoğun ilgi gören yarışmaya yüzlerce fotoğraf tutkunu bin 600'ün üzerinde eserle katıldı. Türkiye sınırları içerisinde çekilen ve elektrik enerjisinin yaşamla kurduğu bağı farklı perspektiflerden ele alan fotoğraflar, jüri değerlendirmesinin ardından ödüllendirilmeye hak kazandı.

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Enerjinin yaşamın içindeki izleri fotoğraflandı

Yarışma kapsamında; "Işığın Aydınlattığı Yaşam, Enerjinin Kahramanları, Enerji Altyapısının Estetiği, Doğa ve Enerjinin Uyumu, Geceyi Aydınlatan Şehirler, Enerji ve İnsan, Detaylarda Enerji ve Yaşamın Enerjisi" olmak üzere sekiz farklı tema üzerinden başvurular kabul edildi. Şehirlerin aydınlatılmış sokaklarından enerji altyapısının estetik ayrıntılarına, sahada görev yapan çalışanların emeğinden doğa ve enerji arasındaki uyuma kadar pek çok farklı konu, fotoğraf kareleri aracılığıyla yansıtıldı. Alanlarında önemli deneyime sahip jüri üyeleri, yarışmaya katılan fotoğrafları özgünlük, estetik değer, kompozisyon ve yarışma temasıyla uyum gibi kriterler doğrultusunda değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra üç eser mansiyona, 31 eser ise sergileme ödülüne layık görüldü.

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Yaşamın enerjisini anlatan kareler ödüllendirildi

Yarışmada birincilik ödülünün sahibi, Faysal Kanber’in "Köyde Yaşam" adlı fotoğrafı oldu. Kış mevsiminin beyaz örtüsüyle kaplanan kırsal bir yaşamı konu alan fotoğraf, elektrik hatlarının uzandığı geniş coğrafyada insanın gündelik yaşamını, doğayla ilişkisini ve yaşamın devamlılığını aynı karede buluşturuyor. İkincilik ödülünü Hüseyin Karahan, "Santral" adlı eseriyle kazandı. Enerji altyapısını farklı bir perspektiften ele alan fotoğraf, santralin geometrik yapısını ve teknik detaylarını sanatsal bir kompozisyonla yansıtarak enerjinin arka planına dikkat çekiyor.

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Üçüncülük ödülünün sahibi ise Neşe Arı’nın "Gecenin İçinden" adlı fotoğrafı oldu. İstanbul’un gece siluetini ve aydınlatılmış mimari dokusunu yansıtan eser, ışığın kent yaşamına kattığı dinamizmi ve insanların şehirle kurduğu bağı etkileyici bir atmosferle ortaya koyuyor.

Mansiyon ödülleri ise üç farklı bakış açısını öne çıkardı. Celal Erdem’in "Merdivence" adlı eseri, ışık ve gölgeyi mimari detaylarla buluşturan kompozisyonuyla; Niyazi Gürgen’in "Evin Direği" adlı fotoğrafı, elektrik altyapısı üzerinde yuva kuran leylekleri ve doğayla enerjinin bir arada var oluşunu yansıtan anlatımıyla; Said İlyas Akkuş’un "Rüzgâr Gülleri ve Atlı" adlı çalışması ise rüzgâr türbinleriyle kırsal yaşamı aynı manzarada buluşturan kompozisyonuyla mansiyon ödülüne değer görüldü.

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"Önceliğimiz fotoğraf sanatını ve sanatçıyı desteklemek"

Yarışmaya gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması ile ilk hedefimiz fotoğraf sanatını ve sanatçıyı desteklemek. Bunun yanında elektriğin yalnızca teknik bir hizmetten ibaret olmadığını, hayatın her alanına dokunan ve yaşamın devamlılığını sağlayan önemli bir değer olduğunu fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatmayı amaçlıyoruz. Bu yıl da yüksek bir katılımla yarışmamıza gösterilen ilgi, bu yaklaşımın ne kadar geniş bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Birbirinden farklı bakış açılarıyla hazırlanan eserlerde enerjinin insanla, doğayla ve günlük yaşamla kurduğu bağı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışmamıza katkı sunan tüm katılımcılarımıza ve değerlendirme sürecinde emeği geçen jüri üyelerimize teşekkür ediyor, ödüle layık görülen fotoğraf sahiplerini tebrik ediyorum" dedi.