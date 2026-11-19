Toplantıda ayrıca, katma değerli üretim ve istihdama katkı sağlayan firmaların çalışmaları değerlendirildi.

Kavak OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, OSB bünyesinde kurulması planlanan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun kurulum süreci, inşaatı devam eden firmaların son durumu ve üretime başlayan işletmelerin faaliyetleri ele alındı.

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