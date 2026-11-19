Kavak OSB'de doluluk oranı yüzde 82'ye ulaştı
Samsun'un Kavak ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 62 sanayi parselinde doluluk oranı yüzde 82'ye ulaşırken, bölgede üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Samsun'un Kavak ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 62 sanayi parselinde doluluk oranı yüzde 82'ye ulaşırken, bölgede üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kavak OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, OSB bünyesinde kurulması planlanan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun kurulum süreci, inşaatı devam eden firmaların son durumu ve üretime başlayan işletmelerin faaliyetleri ele alındı.
Toplantıda ayrıca, katma değerli üretim ve istihdama katkı sağlayan firmaların çalışmaları değerlendirildi.
OSB'de güvenli üretim ortamının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların talepleri ele alındı.
Kavak OSB'nin, katma değerli üretim yoluyla Samsun ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.
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