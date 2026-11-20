Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın kazananları ödüllendirildi.

Türkiye genelinden 464 katılımcının 1641 fotoğrafla başvurduğu yarışmanın jürisi, dereceye giren fotoğrafları belirledi.

Faysal Kanber'in "Köyde Yaşam" fotoğrafı birinciliğe, Hüseyin Karahan'ın "Santral" fotoğrafı ikinciliğe, Neşe Arı'nın "Gecenin İçinden" fotoğrafı üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmanın birincisine 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verildi.

Mansiyon ödülleri, Celal Erdem'in "Merdivence", Niyazi Gürgen'in "Evin Direği" ve Said İlyas Akkuş'un "Rüzgar Gülleri ve Atlı" fotoğraflarına verildi. Ayrıca 31 eser sergileme ödülüne değer görüldü.