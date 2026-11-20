Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 1 milyar 100 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen Salıpazarı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin 2027 yılının Ağustos ayında tamamlanmasıyla Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçelerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Terme ilçesinin yıllardır sel ve su taşkınlarıyla mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Doğan, Salıpazarı Barajı'nın hem taşkın hem sulama amacının yanı sıra içme suyu ihtiyacını da karşılayabilmesi için arıtma tesisi projesini planladıklarını kaydetti.

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"Günlük 100 bin metreküp su arıtacağız"

Terme'de özellikle yaz aylarında içme suyu temininde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Doğan, "Terme ilçemizde özellikle yaz aylarında içme suyu temininde bazen zorlanıyoruz. Üçüncü katlara su çıkmadığı dönemler oluyor. Denize yakın mahallelerde ve merkezde yaz dönemlerinde su veremediğimiz zamanlar yaşanabiliyor. Yağışlı dönemlerde ise suyun bulanıklaşması nedeniyle kesintiler meydana geliyor. SASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 1 milyar 100 milyon TL bedelli Salıpazarı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi projemizi hayata geçiriyoruz. İnşaatına başladık, çalışmalar devam ediyor. Amacımız 2027 yılının Ağustos ayı itibarıyla Terme'deki içme suyu sorununu tamamen gidermek. Çarşamba ilçemizin su ihtiyacını da Salıpazarı Barajı ve arıtma tesisinden karşılayacağız. Günlük 100 bin metreküp suyu arıtarak doğu bölgesindeki üç ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız" diye konuştu.

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"Çarşamba'da altyapı çalışmalarında sona geldik"

Çarşamba ilçesinde yürütülen altyapı yatırımlarına da değinen Doğan, geçmişte kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının aynı sistem üzerinden çalıştığını, bunun da yağışlarda ciddi sorunlara yol açtığını hatırlattı. İlçenin batı yakasındaki çalışmaların önceki dönemde tamamlandığını, doğu yakasında ise sona yaklaştıklarını belirten Doğan, "Doğu yakada da altyapıyı bitirmiş oluyoruz. Çok az bir işimiz kaldı. Yılbaşına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Altyapı işi kolay bir iş değil. Kanalizasyon hattı, yağmur suyu hattı döşüyor, içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Bunların her biri ayrı katmanlardan geçiyor. Her hat döşendikten sonra kapatılıyor ve sıkıştırılıyor" şeklinde konuştu.

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"Çarşamba'ya 2 milyar TL'nin üzerinde altyapı yatırımı"

Çarşamba'da 2022 yılından bu yana 2 milyar TL'nin üzerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Doğan, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yenilendiğini, alüvyal toprak yapısı nedeniyle yol çalışmalarında önce kuru beton, ardından PMT ve asfalt uygulaması yaptıklarını ifade etti. Çalışmaların yağışlı havalarda zorlaştığını ve vatandaşların toz, çamur gibi sıkıntılar yaşadığını bildiklerini dile getiren Doğan, ekiplerin altyapı ve asfalt çalışmalarını sürdürdüğünü, projeleri kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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"Tüm ilçelerimizde altyapıyı yeniliyoruz"

Samsun'un birçok ilçesinde altyapı yatırımlarının sürdüğünü aktaran Doğan, "Yakakent'te, Alaçam'da, Terme'de, Çarşamba'da, Salıpazarı'nda çalışmalarımız devam ediyor. Ayvacık'ta işleri bitirdik, şu anda merkezini yapıyoruz. Canik'te Mesut Birinci Caddesi'nde, İlkadım'da ise Osmaniye Caddesi'nde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçe belediyelerimizin sorumluluğundaki alanlarda da ihtiyaç varsa girip çalışıyoruz. Yolu yenilemekle şehri yenilemiş olmuyoruz. Altını yenilemediğimiz sürece şehri yenilemiş sayılmayız. Bu nedenle altyapıya büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.