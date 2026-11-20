Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kadın girişimleri desteklemek ve yöresel mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan gastronomi otağı hizmete başladı.

Salıpazarı ilçesinde yöresel mutfak kültürünü yaşatmak, kadın kooperatiflerinin üretimini desteklemek ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla ilçe belediyesi, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu (YEG) ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteği hizmete giren gastronomi otağı ilk misafirlerini ağırladı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refattin Karaca, kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi ve Salıpazarı'nın yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen projeyi önemsediklerini belirtti.

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Gastronomi Otağı'nın ilçenin tanıtımına ve kırsal turizmin gelişmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade eden Karaca, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurumlara ve kadın kooperatifi üyelerine teşekkür etti.