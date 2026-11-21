Samsun'da trafik levhasına ve otobüse çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin trafik levhasına ve otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin trafik levhasına ve otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçenin 2. Bulvar Yolu'nda E.K. (43) idaresindeki 38 BZ 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhasına çarptı. Ardından karşı yöne geçen otomobil, yol kenarında park halindeki 55 C 0382 plakalı otobüse çarparak durdu.
Yerinden kopan trafik levhası ise park halindeki 55 AOV 289 plakalı kamyonete zarar verdi.
Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile araçtaki T.K. (17) ve A.K. (19) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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