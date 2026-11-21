Ziyaretlerde edinilen bilgi ve deneyimlerin, Samsun Merkez OSB’de kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yapılanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmayla bölgedeki işletmelerin teknoloji geliştirme ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması, Samsun’un teknoloji odaklı üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Görüşmelerde, teknoparkların OSB bünyesindeki işletmelerle geliştirdiği iş birlikleri, girişimcilik ekosistemine sunduğu destekler ve sanayi kuruluşlarının ARGE ve yenilikçilik kapasitelerini artırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu ve Samsun Merkez OSB Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu’nun katıldığı ziyaretlerde, teknoparkların yönetim ve işleyiş modelleri hakkında bilgi alındı.

Bu kapsamda Marmara Teknokent ve Gebze OSB Teknopark’a teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştiren OKA heyeti, teknoparkların sanayiyle iş birliği modellerini, yönetim yapılarını ve ArGe odaklı üretime katkılarını inceledi.

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