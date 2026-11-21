Vatandaşlar, çekici ile araçlarını yol üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, rögarların taşmasına, trafikte aksamalara neden oldu.

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