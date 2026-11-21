Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışmaları kapsamında kazılan ve üzeri çakılla kaplanan, trafiğe kapalı caddeye park edilen araçlar, sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Yağmur sularının çakılları sürüklemesi sonucu yolda kanal şeklinde bir çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle park halindeki 4 araç zarar gördü. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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