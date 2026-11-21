Samsun'un İlkadım ilçesinde, "Bilinçli Bireyler, Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında ilk yardım ve bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

İlk yardım ve bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere bireylerin ve ailelerin güvenliğini doğrudan ilgilendiren konularda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği proje, İlkadım Belediyesi ve ANDA Akademi iş birliğinde hayata geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ANDA İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla yürütülen program, İlkadım Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın sonunda, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sunanlara plaket takdim edildi.

REKLAM

Eğitim programında katılımcılara temel yaşam desteği, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve doğru tercihler konularında bilgi verildi. "Bilinçli Bireyler, Güvenli Yarınlar" projesiyle bireylerin, ailelerin ve toplumun bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, aile ve toplum yaşamında karşılaşılabilecek risklere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.