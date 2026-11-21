Sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura 4 araç düştü
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura park halindeki 4 araç düştü.
Giriş: 21.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura park halindeki 4 araç düştü.
İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde altyapı çalışması yürütülen yolda etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 30 santimetrelik çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan çukura park halindeki 4 araç düştü. Hasar gören araçlar, çekiciyle çıkarıldı.
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