Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Bafra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin'in eşlik ettiği program kapsamında, Topsakal, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Bafra Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Bafra'nın ziraat fakültesine ihtiyacı olduğunu belirten Topsakal, şunları kaydetti:

"Bafra'nın diğer fakültelere nazaran ziraat Fakültesine ihtiyacı var. Bu fakülte ilçede karşılık bulur. Ben komisyondayım, siz çalışmanızı yapıp bana getirin, biz de gerekli yerlerle görüşüp fikir alışverişinde bulunup Bafra'mıza bir ziraat fakültesi kazandıralım. Tarım şehri olan bir ilçenin bundan mahrum kalmaması gerekiyor."

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Heyet, oda ziyaretlerinin ardından Çetinkaya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.