Dron görüntülerinde, kampüs yolunun çevresindeki ağaçların sonbahar renkleriyle kaplandığı ve ormanlık alanın geniş bir bölgeye yayılan renk değişimi dikkat çekti.

Sonbaharın etkisini göstermesiyle ağaçların yaprakları sarı ve kahverenginin farklı tonlarına dönüşürken, ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi. Özellikle ormanlık alanın farklı renk tonları, bölgeye görsel zenginlik kattı.

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