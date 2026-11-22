Samsun'da ormanlık alan sonbahar renklerine büründü
Samsun'un Canik ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.
Samsun'un Canik ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.
Gürgenyatak Mahallesi Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü'ne çıkan yolun kenarında bulunan ormanlık alan, ağaçların değişen renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Sonbaharın etkisini göstermesiyle ağaçların yaprakları sarı ve kahverenginin farklı tonlarına dönüşürken, ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi. Özellikle ormanlık alanın farklı renk tonları, bölgeye görsel zenginlik kattı.
Dron görüntülerinde, kampüs yolunun çevresindeki ağaçların sonbahar renkleriyle kaplandığı ve ormanlık alanın geniş bir bölgeye yayılan renk değişimi dikkat çekti.
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