Samsun’da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi öğrenciler, Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek, iklim değişikliğinin çocukların temel hakları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Sosyal hizmet modellerinden faydalanan İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi öğrenciler, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, iklim değişikliğinin çocukların yaşam, sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve gelişim hakları üzerindeki etkileri ele alındı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreciyle ilişkilendirilen ziyarette, iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

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Görüşmede ayrıca doğal kaynakların korunması, temiz hava ve suya erişim, iklim değişikliğiyle mücadele ve çocukların iklim politikalarına katılımı konuları gündeme geldi.

Ziyarete İl Müdür Yardımcısı Yusuf Duru, sosyal çalışmacılar Berat Türker Bulut, Emrah Delen ve Tuba Aksel ile psikolojik danışman Fatma Zehra Saraycıklı da katıldı.