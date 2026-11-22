ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde, silah kazasında şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Yalın Gergün’ün (22) cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun’a getirildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba bölgesindeki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı’nda dün saat 00.30 sıralarında meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihkam Astsubay Çavuş Yalın Gergün, kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit Gergün’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada karşılanan ve uçaktan alınıp cenaze aracına konulan şehit için dua edildi. Karşılama törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Yeni Parti İl Başkanı Mehmet Özdağ ile kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan karşıladı. Şehit Gergün’ün cenazesi, törenin ardından cenaze aracıyla Kıranköy Mezarlığı morguna götürüldü.

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YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bekar olduğu ve 1 yıl 7 ay önce göreve başladığı belirtilen şehit Yalın Gergün’ün cenazesi, yarın öğle namazının ardından Büyük Cami’de düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazı sonrası Samsun Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Öte yandan şehidin annesi Burcu Çelik’in (44) oğlunun şehadet haberini umre ziyareti sırasında aldığı ve Samsun’a hareket ettiği öğrenildi.