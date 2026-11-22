Samsun'un Canik Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla Meşe Tesisleri'nde tüm öğretmenlere yüzde 30 indirim uygulayacak.

Öğretmenler Günü'ne özel hayata geçirilen uygulama kapsamında, 2327 Kasım tarihleri arasında Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nin tüm bölümlerinde öğretmenlere yüzde 30 indirim yapılacak. Uygulamadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin kasada öğretmen görev belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşların ve öğrencilerin sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmaların yanı sıra farklı indirim uygulamalarını da sürdürdüklerini belirtti. Sandıkçı, tüm öğretmenlere yönelik yüzde 30 indirim uygulamasının hayata geçirildiğini ifade ederek öğretmenlerin yaklaşan Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

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Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'ni yenileme çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi'nin önde gelen sosyal tesislerinden biri haline getirdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Belediyemiz Meşe Tesisleri'nde hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bölgemiz ve ilçemiz turizmine değer katan bir yapı haline dönüştürdüğümüz Canik Belediyesi Meşe Tesislerimizde indirim uygulamalarımızı ve farkındalık programlarımızı sürdürüyoruz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından kafilelerimizi bu güzide merkezimizde ağırlamaya devam ediyoruz. Canik Belediyesi Meşe Tesislerimize ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.