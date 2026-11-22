Karşılama törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.