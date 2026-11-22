Kazada sürücü Hasan Kudu ile otomobilde bulunan Şuheda Kudu, Zümra Kudu ve Yaman Kudu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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