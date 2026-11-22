Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Ladik Akdağ Gençlik ve İzcilik Kampı’nda gerçekleştirilen programda öğretmenler, doğayla iç içe vakit geçirdi. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği kampta öğretmenler, günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak dinlenme ve keyifli hatıralar biriktirme fırsatı buldu.

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