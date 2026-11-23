Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından 3 milyar TL bütçeyle hayata geçirilen Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında, proje başına 7 milyon TL’ye kadar ve yüzde 70 oranında destek sağlanacağını belirterek, başvuru şartlarını taşıyan KOBİ’leri destek programından yararlanmaya davet etti.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında açılan "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısı" hakkında açıklamalarda bulundu. Sanayide yeşil dönüşümün artık bir tercih olmaktan çıkarak uluslararası ticarette rekabet edebilmenin temel koşullarından biri haline geldiğini belirten Başkan Murzioğlu, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın ihracatçı işletmeler açısından yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini söyledi.

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Yeşil dönüşüm ihracatçılar için kaçınılmaz

Avrupa pazarına ihracat yapan firmaların çevresel standartlara ve karbon düzenlemelerine uyum sağlamasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Murzioğlu, "İhracat pazarlarımızda rekabet gücümüzü korumak ve yeni pazarlara açılmak istiyorsak üretim süreçlerimizi geleceğin koşullarına hazırlamalıyız. Enerji, su ve hammadde kaynaklarını daha verimli kullanan, karbon ayak izini azaltan ve sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyen işletmelerin önemi giderek artıyor. Yeşil dönüşümü ertelemek değil, bugünden yatırım yaparak bu sürece hazırlanmak gerekiyor" dedi.

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Proje başına 7 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak

KOSGEB tarafından toplam 3 milyar TL bütçeyle açılan teklif çağrısının KOBİ’ler için önemli bir yatırım fırsatı sunduğunu ifade eden Murzioğlu, proje başına 7 milyon TL’ye kadar destek verileceğini, destek oranının yüzde 70 olarak belirlendiğini ve projelerin 12 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Destek kapsamında geri ödemelerin ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ayda faizsiz gerçekleştirileceğini belirten Murzioğlu, programın işletmelerin çevre dostu üretim teknolojilerine yatırım yapmalarına katkı sağlayacağını dile getirdi. Desteklenecek projelerin kapsamına ilişkin de bilgi veren Murzioğlu, enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği, sürdürülebilir atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi alanlarında hazırlanacak projelerin çağrı kapsamında değerlendirileceğini söyledi. Murzioğlu açıklamasında, projelerin uygulanması için gerekli personel, makine ve teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderlerinin de destekleneceğini ifade etti.

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KOBİ’lere başvuru çağrısı

Özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin destek çağrısını yakından takip etmelerini isteyen Başkan Murzioğlu, "İşletmelerimizin hem üretim maliyetlerini azaltmaları hem de uluslararası standartlara uyum sağlayarak rekabet güçlerini artırmaları açısından bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ön başvurular 9 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru koşullarını taşıyan işletmelerimizin bu tarihi kaçırmamalarını ve projelerini şimdiden hazırlamaya başlamalarını tavsiye ediyorum. Birinci aşama değerlendirmesi 1018 Aralık tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Aralık’ta ilan edilecek. Bu aşamayı geçen işletmelerimiz 21 Aralık 202631 Ocak 2027 tarihleri arasında proje başvurularını gerçekleştirebilecek. Desteklenecek işletmelerin 31 Mart 2027’de açıklanması, programın ise 1 Nisan 2027’de başlaması planlanıyor. KOBİ’lerimizi bu önemli destekten yararlanmaya davet ediyorum. Teklif çağrısına ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru koşullarına KOSGEB’in internet adresi üzerinden ulaşabilirler" diye konuştu.