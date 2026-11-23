Samsun'da Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile Diş Hekimliği Günü dolayısıyla Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde düzenlenen programa katılarak diş hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Programın açılış konuşmalarını İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ile Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Cihan Kocabaş yaptı.

Etkinlik kapsamında, meslek hayatında 25 yılı geride bırakan diş hekimlerine teşekkür plaketi verildi. Mesleklerinde çeyrek asrı tamamlayan hekimlere emek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi. Program, geleneksel pasta kesiminin ardından sona erdi.

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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mesleklerini özveriyle sürdüren diş hekimleri başta olmak üzere tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarının Diş Hekimliği Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlandı.