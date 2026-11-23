Orta Karadeniz’in dört ilinde yaklaşık bin 600 projeye destek sağlayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 18 yıllık faaliyet döneminde 6,62 milyar TL hibe ve 3 milyar TL Avrupa Birliği kaynağını bölge ekonomisine kazandırdı. Yatırımdan üretime, istihdamdan teknolojiye uzanan destekleriyle Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ın ekonomik potansiyelini harekete geçiren ajans, bölgesel kalkınmada önemli rol üstlendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, kuruluşunun 18. yılında bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarını ve elde ettiği kazanımları paylaştı. Paylaşımda, "18 yıldır Orta Karadeniz'in potansiyelini geleceğe taşıyoruz. Bin 600'e yakın proje ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ın kalkınma yolculuğuna yön veriyoruz. Güncel rakamla 6,62 milyar TL hibe desteği, 3 milyar TL AB kaynağı ve yenilikçi finansman modelleriyle yatırım, üretim ve istihdamı güçlendiriyoruz" denildi.

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OKA, mali desteklerin yanı sıra hazırladığı analizler, master planlar, strateji çalışmaları ve kültür yayınlarıyla bölgenin kurumsal hafızasının güçlendirilmesine ve karar alma süreçlerine de katkı sağlıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurulan iş birlikleri aracılığıyla iyi uygulama örnekleri ve küresel pazar fırsatları bölgeye taşınıyor.

OKA'nın çalışma alanları arasında yeşil ve dijital dönüşüm, yüksek katma değerli üretim, yerel değerlerin markalaşması ve teknoloji girişimlerinin ticarileştirilmesi öne çıkıyor. Anadoludakiler programıyla yerel değerlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmasına katkı sunulurken, Kadın Mühendis Okulu ve kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarla kadınların ekonomik hayattaki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Teknoloji girişimlerinin ticarileştirilmesi ve lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik programlar da bölgenin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

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OKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda bölgesel kalkınmadaki öncü rolünü sürdürmeyi hedefliyor.