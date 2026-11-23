Samsun’un Canik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 bin 220 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Canik'te bir şüphelinin bulunduğu araçta ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 51 bin 220 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.