Samsun'un Terme ilçesinde zabıta aracının meydandan geçişi sırasında güvercinlerin telef olduğu olayla ilgili belediye tarafından idari inceleme başlatılırken, olayda görevli personelin mevcut görevinden alındığı bildirildi.

Terme Belediyesi, güvercinlerin telef olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda zabıta aracının geçişi sırasında yaşanan ve güvercinlerin telef olmasıyla sonuçlanan üzücü olay, belediyemiz tarafından büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir. Yaşanan olaydan duyduğumuz üzüntüyü paylaşıyor, vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyeti anlıyor ve konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli adımların kararlılıkla atıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Olayla ilgili kaymakamlığımız ve emniyet birimlerince yürütülen adli soruşturmanın yanı sıra belediyemiz tarafından da idari inceleme başlatılmış olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Olay anına ilişkin görüntüler, görevli personelin ifadeleri ve olayın meydana geliş şekli tüm yönleriyle incelenmektedir. İdari inceleme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla ilgili personel mevcut görevinden derhal alınmıştır. Soruşturma sonucunda tespit edilecek kusur ve sorumluluklar doğrultusunda gerekli idari ve hukuki işlemler tereddütsüz yerine getirilecektir. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için meydanlarımızdaki araç hareketliliği, geçiş kuralları ve gerekli güvenlik tedbirleri de gözden geçirilerek önlemler artırılacaktır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, gelişmeler netleştikçe kamuoyunun bilgilendirileceğini saygıyla duyururuz" denildi.