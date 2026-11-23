Şehit İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün’ün cenazesi, morgdan alınarak Atakum ilçesindeki annesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Gergün’ün cenazesi, İlkadım ilçesindeki Büyük Cami’ye götürüldü. Burada düzenlenen törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, şehidin babası Murat Popov (51), annesi Burcu Çelik (44), annesinin ikinci evliliğinden olan kız kardeşi Ebrar Zehra Çaylı (13) anneannesi Nazime Şenyer, siyasi partilerin il başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Burcu Çelik ve anneannesi Nazime Şenyer’in, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yalın Gergün’ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası, Kıranköy Mezarlığı’ndaki garnizon şehitliğine defnedildi.

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