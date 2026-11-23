Kaza, Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (73) idaresindeki 55 NF 878 plakalı otomobil, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 5. sınıf öğrencisi A.U.'ya (11) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. A.U., ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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