Cenazeye, şehidin annesi Burcu Çelik, kız kardeşi Ebrar Zehra Çaylı (13), anneannesi Nazime Şenyer ve yakınları ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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