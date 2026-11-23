Samsun’un Terme ilçesinde öğretmenlere vefa programında meslekte kıdemli olan öğretmenlere plaket verildi.

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği (TERMEDER) kıdemli öğretmenler vefa programı çerçevesinde Terme Belediyesi Yalı Kafe & Restoranda kahvaltı düzenlendi.

"Öğretmenliğe aşığım"

Programda konuşan 21 yıl okullarda, 9 yıl halk eğitim merkezinde öğretmenlik yapan ve yaklaşık 40 yıl gazetecilik mesleğinde çalışan emekli öğretmen ve gazeteci 88 yaşındaki Mehmet Yetkin Karamollaoğlu, "Öğretmenliği çok seviyorum, öğretmenliğe aşığım. Bizleri bugün bir araya getiren TERMEDER’e teşekkür ediyorum. Öğretmenlik kutsal bir görevdir, bu kutsal görevi icra eden tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Bu vatana yüzlerce binlerce nefer kazandırmış kıymetli meslektaşlarımı kutluyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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"Öğrencimi mecliste görmekten gururluyum"

41 yıllık meslek hayatının ardından emekliliğe ayrılan ve öğrencilerinin yetişmesine şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Canan Oruncak, "Samsun Anadolu Lisesinde öğretmenlik yaptığım yıllarda çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi bugün aramızda bulunuyor. Kendisi iyi bir doktor, iyi bir siyasetçi oldu. Sevgili öğrencimi Dr. Murat Çan’ı TBMM’de görmekten gururluyum, duygularımı çok yoğun yaşıyorum. Memleketimize faydalı neferler yetiştirmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenlere vefa programında, meslekte uzun yıllar çalışmış Yağmen Kurucan, Mehmet Yetkin Karamollaoğlu, Ali Küçükcerit, Bahaddin Çevik, Şemsettin Ünsal, Canan Oruncak, Cemal Akyazı ve Yusuf Öz öğretmenlere, protokol üyeleri tarafından en kıdemli öğretmen plaketi takdim edildi.

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TERMEDER Başkanı Zekai Altunpala, başöğretmen ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken, hayatını kaybetmişlere rahmet diledi. TERMEDER olarak sosyal organizasyonların devam edeceğini kaydeden Altunpala, "Öğretmenler Günü programımızda bizlere destek veren Terme Belediyesi ve İlkadım Belediyesi’ne teşekkür ederiz" dedi.

Organizasyonda Terme Kaymakamı Can Atak, Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Demirtaş, Kent Konseyi Başkanı Dilek Usta Aydın ve öğretmenler yer aldı.