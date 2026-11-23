Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 1 Eylül 2026 tarihinde başlayan 2027 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Genç, yaptığı açıklamada tarımsal desteklemelerden yararlanabilmek ve olası hak kayıplarının önüne geçebilmek için çiftçilerin ÇKS kayıtlarını zamanında güncellemeleri gerektiğini vurguladı.

Başvuru süresinin sona ermesine kısa bir süre kala yoğunluk yaşanabileceğine dikkati çeken Başkan Genç üreticilerin işlemlerini son günlere bırakmadan tamamlamalarını istedi.

Genç, ÇKS kayıtlarının güncel olmasının üreticilerin tarımsal desteklerden ve finansman imkanlarından yararlanabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "ÇKS kaydının yalnızca tarımsal desteklemelerden faydalanmak için değil, üreticilerin banka kredisi, Tarım Kredi Kooperatiflerinden gübre alınması gibi farklı alanlardaki teşvik ve finansman imkanlarına erişebilmesi bakımından da gerekli." dedi.

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Genç, desteklemelerden eksiksiz yararlanmak ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası yaptıran üyelerin olası bir afet durumunda TARSİM'den eksiksiz bir şekilde yararlanmaları için ÇKS dosyalarını doldururken eksiksiz ve doğru beyan vermelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "ÇKS kayıtlarını yapan ve dosyalarını teslim eden çiftçilerimiz şubat ayı içinde ÇKS'lerini kontrol etmeleri gerekli. Olası bir hatalı işlem görürseniz 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında odamıza gelerek ürün güncelleme işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.