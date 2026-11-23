Bafra'da otomobilin çarptığı çocuk hafif yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hafif yaralandı.
Giriş: 23.11.2026 - 15:27 Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.A. (71) yönetimindeki 55 NF 878 plakalı otomobil, Hasan Çakın Caddesi'nden otogar kavşağı yönüne seyir halindeyken yola aniden çıkan A.U'ya (11) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, sürücü hakkında gerekli işlemler başlatıldı.
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