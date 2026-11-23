Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, arka kapı döşemesinin içerisine gizlenmiş 508 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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