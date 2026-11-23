Samsun’un Canik ilçesinde, belediyenin tohum desteğiyle temin edilen 500 kilo salep orkidesi, kadın üreticiler tarafından toprakla buluşturuldu.

Canik Belediyesi, ilçe ve bölge halkına yeni bir gelir kapısı oluşturmak adına 500 kilo salep orkidesini 5 kadın üreticiye dağıttı. Endemik bir bitki türü olan ve doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun’da üretildikten sonra belediyenin programıyla kadın çiftçilere ulaştırıldı. Salepler, Kozlu Mahallesi’ndeki üreticilere teslim edildikten sonra toprağa dikildi.

Başkan Sandıkçı: "Bu yıl 500 kilo ile başladık, gelecek yıl 5 tona çıkartabiliriz"

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Bu yıl çiftçilere 500 kilo destek sağladıklarını, gelecek yıl ise bu miktarın artırılabileceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Salep üretimini projelendirerek çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamak istedik. Bugün ilk dikimini yaptık. Aslında salep ilçemizde doğal olarak yetişen bir ürün. Coğrafi olarak bu alan, salep bitkisinin istediği bir alan. Bu katma değeri yüksek ürünü kadın çiftçilerimizi de içine dahil ederek ülkemizin ekonomisine katkı sağlaması için projelendirdik. Proje kapsamında ilk olarak 500 kilo ile bu işe başladık. Gelecek yıl belki 5 tona bunu çıkartacağız. Üreticilerimiz katma değeri yüksek bu ürünle hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu projenin verimli olacağını düşünüyorum. Verimi yüksek ve bölgemiz için yeni bir gelir kapısı olacak. Bölgemiz fındık üretiminde ön plana çıkan bir bölge, bu fındığa alternatif olacak" dedi.

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Hobiden üretime

Hobi olarak başladıkları salep üretimini gelir kapısına dönüştürmek istediklerini ifade eden üretici Zilfi Özdemir, "Salebi ilk olarak hobi amaçlı ektim. Ekim alanını artırmak istedik. Hem de etrafımızdaki üreticilerin bizi örnek almasını hedefledik. Ekimi çok kolay, geliri de çok fazla. Domates ve fasulyeye göre geliri çok yüksek. Salep bitkisini ne kadar strese sokarsanız üretimi o kadar artıyor. O yüzden salep ekimine yöneldik" diye konuştu.

Kadın üreticilere tarlasını veren ve eşi de üreticiler arasında yer alan Emre Ölmez ise "Canik Belediyemizin desteğiyle salep üretim projesine 5 çiftçi olarak eşlerimizle birlikte dahil olduk. Boş arazimize katma değer kazandırmak istedik. Hem bize hem de ilçemize katkımız olsun istiyoruz. Amacımız, salebi ilçemizde üretip ihracatını gerçekleştirmek" şeklinde konuştu.

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Salep dağıtım ve dikim etkinliğine ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Büşra Keçebaş Sümer, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, protokol üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.