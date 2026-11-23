Samsun'da Canik Belediyesinin tohum desteğiyle alınan 500 kilo salep orkidesinin tohumları toprakla buluşturuldu.

Endemik bir bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi, Tarım ve Orman Bakanlığından verilen özel izinle Samsun'da üretiliyor.

Canik Belediyesi, fındık üreticilerinin gelirini çeşitlendirmek için temin ettiği 500 kilo salep orkidesini 5 kadın çiftçiye dağıttı. Çiftçiler ise Kozlu Mahallesi'nde salep orkidesinin tohumlarının ekimini yaptı.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, salebin ilçede doğal olarak yetiştiğine dikkati çekerek, "Salep üretimini projelendirerek çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamak istedik. Bugün ilk dikimini yaptık. Aslında salep ilçemizde doğal olarak yetişen bir ürün. Bu katma değeri yüksek ürünü, kadın çiftçilerimizi işin içine dahil ederek ülkemizin ekonomisine katkı sağlaması için projelendirdik. Proje kapsamında ilk olarak 500 kilo ile bu işe başladık. Gelecek yıl belki 5 tona bunu çıkartacağız. Üreticilerimiz katma değeri yüksek bu ürünle hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak." dedi.

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Kadınların salep üretimine öncülük yaptığını anlatan Sandıkçı, "Bu projenin verimli olacağını düşünüyorum. Verimi yüksek ve yeni bir gelir kapısı bölgemiz için olacak. Bölgemiz fındık üretiminde ön plana çıkan bir bölge, bu fındığa alternatif olacak. " ifadesini kullandı.

Üretici Zilfi Özdemir, hobi olarak geçen yıl küçük bir alanda salep ektiklerini anlatarak, "Önce hobi olarak ektim. Ama ekim alanını artırmak istedik. Hem de etrafımızdaki üreticilerimiz de bizi örnek almasını hedefledik. Ekimi çok kolay geliri de çok fazla." diye konuştu.

Salebin bölgede çok yoğun yetiştiğini öğrendiklerini aktaran Emre Ölmez de "Canik Belediyemizin desteğiyle salep üretim projesine 5 çiftçi olarak eşlerle birlikte dahil olduk. Boş arazimize katma değer kazandırmak istedik. Hem bize hem de ilçemize katkımız olsun istiyoruz." dedi.