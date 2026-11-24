COP31'in ardından 2027 yılında kuraklık, aşırı sıcaklık, sel ve su kıtlığı risklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, iklim değişikliğiyle mücadelede su kaynaklarının korunmasının ve yerel yönetimlerin önleyici tedbirler almasının önemine dikkat çekti.

COP31 sonrasında iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Yusuf Demir, iklim krizinin yalnızca sıcaklık artışı ve karbon emisyonlarından ibaret olmadığını belirterek, "İklim krizi aynı zamanda su kaynaklarının azalması, kuraklık, düzensiz yağışlar, ani sel ve taşkınlar, tarımsal üretim kayıpları ve gıda güvenliği sorunudur. Bu nedenle iklim politikalarının merkezinde su güvenliği, su yönetimi ve şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı bulunmalıdır" diye konuştu.

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"2027 yılında iklim risklerine karşı hazırlıklı olmalıyız"

Gelecek dönemde El Nio iklim olayının da yakından takip edilmesi gerektiğini kaydeden Demir, 2027 yılının ilk aylarına kadar güçlü El Nio şartlarının etkili olabileceğine yönelik değerlendirmeler bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin iklim şartlarının yalnızca El Nio'ya bağlı olmadığını vurgulayan Demir, "Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıkları, atmosferik dolaşım ve bölgesel iklim şartlarına da bağlıdır. Bununla birlikte, 2027 yılında kuraklık, uzun süreli sıcak hava dalgaları, mevsim dışı yağışlar, ani sel ve taşkınlar gibi risklere karşı hazırlıklı olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

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Karadeniz Bölgesi'nin hem kuraklık hem de aşırı yağış kaynaklı afet riskleriyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Demir, "Bir tarafta yağışların düzensizleşmesi ve su kaynaklarının mevsimsel olarak azalması, diğer tarafta kısa sürede yüksek miktarda düşen yağışların oluşturabileceği sel, taşkın ve heyelan tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla 2027 yılına yönelik hazırlıklar yalnızca kuraklıkla mücadele üzerinden değil, bütünleşik su ve afet yönetimi anlayışıyla yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal üretim su potansiyeline göre planlanmalı"

İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda arzını da doğrudan etkilediğini belirten Demir, üretim planlamasında su kaynaklarının dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Tarımda su tasarrufunun artık bir zorunluluk olduğunu ifade eden Demir, "Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, sulama randımanının artırılması, toprak neminin korunması, yağmur suyu hasadı, kuraklığa dayanıklı ürün desenleri ve tarımsal su ayak izi hesaplamaları artık bir tercih değil, zorunluluktur. Ülkemizin bütün su havzalarında su bütçeleri oluşturulmalı; yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı güvence altına alınmalıdır. Tarımsal üretim, suyun bulunabilirliğiyle uyumlu hâle getirilmelidir" şeklinde konuştu.

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"Belediyeler su yönetiminde daha fazla sorumluluk üstlenmeli"

İklim değişikliğine uyum konusunda yerel yönetimlerin önemli görevleri bulunduğunu vurgulayan Demir, belediyelerin su kaynaklarının korunmasına yönelik yatırımlarını artırması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Su kayıplarının azaltılması, yağmur suyunun değerlendirilmesi, atık suların yeniden kullanılması, taşkın risklerinin yönetilmesi ve kuraklık eylem planlarının hazırlanması ve halkın eğitilerek bilinçlendirilmesi belediyelerin öncelikli yatırım alanları arasında yer almalıdır. 2027 yılı için asıl mesele, iklim olayları yaşandıktan sonra zararları karşılamak değil, bu olaylar yaşanmadan önce şehirlerimizi, su kaynaklarımızı, tarım alanlarımızı ve toplumumuzu hazırlamaktır. İklim politikaları söylemden uygulamaya, taahhütlerden ölçülebilir sonuçlara, kaynak tüketiminden kaynak verimliliğine dönüştürülmelidir. Suyu korumak, yaşamı korumaktır. Şehirleri iklim krizine hazırlamak, geleceği güvence altına almaktır. Su güvenliği, iklim güvenliğidir. Taahhüt değil, uygulama zamanıdır."