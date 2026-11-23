Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenler bir araya geldi.

Vezirköprü Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen programa Eğitim BirSen ve MemurSen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, Başkan Yardımcısı Fikret Bostan, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve aileleri katıldı. Balık ekmek ikramıyla başlayan programda konuşan Eğitim BirSen Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaman, Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitim camiasını bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Eğitim BirSen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ise programın düzenlenmesinde emeği geçen Vezirköprü temsilciliğine teşekkür ederek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Çay ikramı ile samimi bir ortamda devam eden programda öğretmenlere günün anısına takvim ve çikolata hediye edildi.