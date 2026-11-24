Eğitim Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız da programa ev sahipliği yapan ilçe temsilciliğine teşekkür ederek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Programda konuşan Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaman, "Öğretmenler Günü münasebetiyle bugün burada büyük bir aileyi buluşturmak istedik. Bugün emek verenlerin, mücadele edenlerin günü. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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