İhbar üzerine olay yerine trafik polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D.K. (37) idaresindeki 34 DAP 457 plakalı otomobil, Çınarlık Mahallesi mevkisinde Ordu-Samsun kara yolu üzerinde havalimanı yönüne dönüş yaptığı sırada bariyerlere çarptı.

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