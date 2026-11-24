Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Kutlamalar, Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam etti. Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Öğretmenler Günü’nün öğretmenlere duyulan saygı ve minnetin göstergesi olduğunu belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Özata, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve hayatını kaybeden öğretmenleri de andı.

Programda Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu ve hazırladıkları video gösterimini sundu. "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Törende emekli öğretmenlere ve eğitim personeline hizmet şeref belgeleri takdim edildi. Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo, şiir ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Kutlamalara Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.