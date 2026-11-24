Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), özel bireylerin gelişimine katkı sağlamak adına şehre kazandırdığı Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde ergoterapi hizmetini hayata geçiriyor.

SBB, özel bireylerin yaşamın her alanında daha aktif, bağımsız ve güçlü şekilde yer alabilmeleri için sosyal belediyecilik hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Eğitimden rehabilitasyona, sosyal desteklerden farkındalık çalışmalarına, Engelsiz Yaşam Merkezlerinden sosyal etkinliklere kadar geniş bir alanda engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ergoterapi hizmeti başlıyor.

REKLAM

Ergoterapi hizmetiyle çocukların günlük yaşam aktivitelerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri, motor becerilerini geliştirmeleri, duyusal süreçlerini düzenlemeleri ve çevreleriyle daha sağlıklı etkileşim kurmaları hedefleniyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başlayacak hizmetin başvuru sürecinde ÇÖZGER raporu şartı bulunuyor. Başvurular ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden ya da 0501 737 11 68 numaralı telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Ergoterapi hizmeti, çocukların bireysel ihtiyaçları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak yürütülecek.