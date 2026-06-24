Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor, kombine alan taraftarların adını koltuklarına yazacak

        Samsunspor, kombine alan taraftarların adını koltuklarına yazacak

        Samsunspor, 2026-2027 sezonu için kombine alan taraftarların adını koltuklarına yazacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Samsunspor, kombine alan taraftarların adını koltuklarına yazacak

        Samsunspor, 2026-2027 sezonu için kombine alan taraftarların adını koltuklarına yazacak.

        Samsunspor FC Store Atakum Şubesi'nde taraftarlara yönelik 28 Haziran'a kadar sürecek kombine etkinliği gerçekleştirdi.

        Genel satış döneminde kadın, öğrenci, engelli ve aile olarak müracaat eden taraftarlara yüzde 30 indirim uygulanacak. Kombine alan taraftarların adı ise koltuklarına yazılacak.

        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, kombine paketlerine Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da dahil edildiğini söyledi.

        Kombine satın alan taraftarlara koltuklarına isim yazdırma fırsatı sunulduğunu, Samsunspor FC Mobil Uygulaması'nda premium üyelik de tanımlanacağını anlatan Çakır, "Bugün itibarıyla genel kombine satışlarımız başlamıştır. Ayrıca burada çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Taraftarımıza hem etkinlikler aracılığıyla hem de her türlü bilgilendirme konusunda destek sağlanacaktır." diye konuştu.

        Çakır, tüm taraftarları kombine almaya davet etti.

        Öte yandan Samsunspor'un kombine fiyatları, VIP 35 bin ila 40 bin, batı alt gold 40 bin ila 45 bin, batı alt üst 25 bin ila 30 bin, batı üst 16 bin ila 20 bin, doğu alt üst 11 bin ila 12 bin 500, kale arkası ise 6 bin ila 7 bin lira arasında değişiyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
        Uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
        Yüksekten düşen kadının imdadına ambulans helikopter yetişti
        Yüksekten düşen kadının imdadına ambulans helikopter yetişti
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor
        Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor
        Başkan Kurnaz: "İlkadım'ın kronikleşmiş sorunlarına neşter vuruyoruz"
        Başkan Kurnaz: "İlkadım'ın kronikleşmiş sorunlarına neşter vuruyoruz"
        Samsun trafiğine neşter: 3 ulaşım projesi eş zamanlı sürüyor Başkan Doğan:...
        Samsun trafiğine neşter: 3 ulaşım projesi eş zamanlı sürüyor Başkan Doğan:...