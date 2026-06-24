Samsunspor, kombine alan taraftarların adını koltuklarına yazacak

Samsunspor, 2026-2027 sezonu için kombine alan taraftarların adını koltuklarına yazacak.



Samsunspor FC Store Atakum Şubesi'nde taraftarlara yönelik 28 Haziran'a kadar sürecek kombine etkinliği gerçekleştirdi.



Genel satış döneminde kadın, öğrenci, engelli ve aile olarak müracaat eden taraftarlara yüzde 30 indirim uygulanacak. Kombine alan taraftarların adı ise koltuklarına yazılacak.



Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, kombine paketlerine Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da dahil edildiğini söyledi.



Kombine satın alan taraftarlara koltuklarına isim yazdırma fırsatı sunulduğunu, Samsunspor FC Mobil Uygulaması'nda premium üyelik de tanımlanacağını anlatan Çakır, "Bugün itibarıyla genel kombine satışlarımız başlamıştır. Ayrıca burada çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Taraftarımıza hem etkinlikler aracılığıyla hem de her türlü bilgilendirme konusunda destek sağlanacaktır." diye konuştu.



Çakır, tüm taraftarları kombine almaya davet etti.



Öte yandan Samsunspor'un kombine fiyatları, VIP 35 bin ila 40 bin, batı alt gold 40 bin ila 45 bin, batı alt üst 25 bin ila 30 bin, batı üst 16 bin ila 20 bin, doğu alt üst 11 bin ila 12 bin 500, kale arkası ise 6 bin ila 7 bin lira arasında değişiyor.







