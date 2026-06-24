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        Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ulaşım yatırımları ile kentin ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ulaşım yatırımları ile kentin ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü Bulvarı, Kenan Şara Köprülü Kavşağı ve 100. Yıl Bulvarı projeleri ile şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması, daha güvenli ve konforlu ulaşım hedefleniyor.


        Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan 100. Yıl Bulvarı’nda da çalışma yürütüyor.


        Bölgede parklanma sorununu çözmek için araç park cepleri oluşturulacak, kavşaklarda geometrik düzenlemeler yapılacak. Proje ile Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerini birbirine bağlayan bütünleşik bisiklet ağı oluşturulması da hedefleniyor.


        Samsun'un önemli ulaşım arterlerinden biri olan İsmet İnönü Bulvarı'nda da düzenleme gerçekleştiriyor.


        Bulvarın fiziki açıdan uygun olan kesimlerinde ilave şeritler oluşturuluyor, yol kenarlarında ilave park cepleri inşa ediliyor.


        Proje kapsamında kavşaklarda bekleme sürelerini minimuma indirme hedefi ile serbest U dönüşü düzenlemeleri yapılıyor. Sürdürülebilir ulaşım anlayışı doğrultusunda projede bisiklet yolu da bulunuyor.


        Toplam 10 kilometrelik alanı kapsayan projede ekipler, Yenimahalle–Atakent arasında yol genişletme, kaldırım ve bisiklet yolu imalatlarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi, Kenan Şara Köprülü Kavşağı çalışmalarına da devam ediyor. Kavşaktaki deniz bandı yönündeki bağlantı noktası modernize edilerek trafik güvenliği artırıldı, ek kol bağlantılarında toprakarme imalatları tamamlandı, asfalt ve korkuluk çalışmaları ise devam ediyor.


        Batı Park yönündeki kavşak bağlantı çalışmaları ile aydınlatma imalatlarının da kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Kenan Şara Köprülü Kavşağı Projesi ile trafik yükünün azaltılması ve kesintisiz ulaşımın sağlanması hedefleniyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, artan ulaşım talebine cevap verecek çözümlerle önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirtti.


        "Daha hızlı Samsun" diyerek çıktıkları yolda bu hedefe katkı sunacak üç önemli projede çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Doğan, "Artan araç yoğunluğuna çözüm üretmeyi, trafik akışını hızlandırmayı ve ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen projeler ile Samsun'umuzun ulaşım geleceğini güçlendirmek istiyoruz. Şehrimizin önemli ulaşım akslarından gerçekleşen bu yatırımlar sırasında vatandaşlarımıza gösterdiği anlayıştan, ekiplerimize de projelerin bir an önce tamamlanması için gece gündüz demeden çalışarak gösterdikleri özveriden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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